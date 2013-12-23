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بالصور| صباحي يلتقي وفدا فلسطينيا بالقاهرة لبحث سبل المصالحة الوطنية

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بالصور| صباحي يلتقي وفدا فلسطينيا بالقاهرة لبحث سبل المصالحة الوطنية بالصور| صباحي يلتقي وفدا فلسطينيا بالقاهرة لبحث سبل المصالحة الوطنية

كتب : محمود عباس منذ 58 دقيقة

التقى حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، وفدًا فلسطينيًا رفيع المستوى يحمل اسم "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة" ويضم الدكتور عبدالعزيز الشقاقي، عضو مؤسس وقيادي بالتجمع، والدكتور عبدالكريم شقير، الخبير في القانون الدولي، واللواء خضر عباس، خبير أمني وعسكري، والسيد محمد ماضي، القيادي بالتجمع.

وحضر اللقاء، الذي عُقد بمقر التيار الشعبي مساء أمس، إلى جانب "صباحي"، كل من السفير معصوم مرزوق، منسق لجنة العلاقات الخارجية بالتيار الشعبي، وعبدالعظيم المغربي أمين عام اتحاد المحامين العرب والقيادي بالتيار الشعبي، ومنى عامر، عضو لجنة العلاقات الخارحية.

واستعرض الوفد مع "صباحي" عددًا من القضايا أبرزها تطورات القضية الفلسطينية، وأفق المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين، وأهيمة الدعم المصري رسميًا وشعبيًا للقضية الفلسطينية، في مواجهة ما تتعرض له، من مؤامرات صهيونية وإقليمية ودولية.

وعبّر "صباحي" وقياديو التيار الشعبي، الذين حضروا اللقاء، عن امتنانهم للقاء الوفد الفلسطيني، وتمنوا أن تشهد الفترة المقبلة، محاولات جادة للم الشمل الفلسطيني بين الأشقاء الفلسطينيين.

وتقدم الوفد بالشكر للتيار الشعبي، وأعربوا عن سعادتهم بلقاء شخصيات مشهود لها بالدفاع والحفاظ على مبادئ القومية العربية، وتمنوا للتيار الشعبي ومؤسسه موقعًا متميزًا في الخريطة السياسية المصرية.

يُذكر أن "التجمع الفلسطيني المستقل" تأسس كحركة مستقلة في غزه تهدف لتبني القضية الفلسطينية والعمل على حل المشاكل الحياتية اليومية للفلسطينين.

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