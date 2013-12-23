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اتحاد موظفى "الأونروا" يهدد بتعطيل امتحانات نصف العام فى مدارس غزة

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اتحاد موظفى "الأونروا" يهدد بتعطيل امتحانات نصف العام فى مدارس غزة اتحاد موظفى "الأونروا" يهدد بتعطيل امتحانات نصف العام فى مدارس غزة

هدد اتحاد الموظفين فى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتصعيد خطواته الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة، وأنها قد تصل لتعطيل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول فى كافة مدارس الوكالة بقطاع غزة؛ احتجاجا على إصرار إدارة الوكالة على عدم الاستجابة لمطالب الموظفين المعيشية .

وقال رئيس اتحاد الموظفين بالوكالة سهيل الهندى ـ فى تصريح صحفى اليوم الاثنين ـ إن الاتحاد سيعقد غدا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا أمام البوابة الرئيسية لمقر الوكالة بمدينة غزة؛ للاعلان عن خطواتهم التصعيدية التى سينفذونها فى الأيام القادمة ولتحديد موقفه من الامتحانات النهائية للفصل الأول والمقرر عقدها ابتداء من بعد غد الأربعاء.

وأضاف الهندى أن الاتحاد لديه توجها لتعطيل بعض امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، بعدما وصلت الأمور مع إدارة الوكالة لطريق مسدود ..مشيرا إلى أنه سيتم تعليق العمل فى جميع مرافق الوكالة غدا لمدة ساعتين .

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