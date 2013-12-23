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دراسة: الرياضة خطرة على الرجال قبل سن الخامسة والأربعين

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دراسة: الرياضة خطرة على الرجال قبل سن الخامسة والأربعين دراسة: الرياضة خطرة على الرجال قبل سن الخامسة والأربعين

كشفت الدراسة التى أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين فى المعهد الوطنى الفرنسى للوقاية الصحية، أن ممارسة الرياضة بالرغم من كونها مفيدة للصحة إلا أنها تكون خطرة على بعض الرجال الذين يمارسونها قبل سن الخامسة والأربعين، حيث إن هذه الرياضة تصيب الشباب بهبوط مفاجئ فى القلب وتسبب الوفاة وهو فى مقتبل العمر.

وأشارت الدراسة إلى أن ممارسة الرياضة للرجل والمرأة على حد سواء فى المرحلة العمرية ما بين 45 إلى 75 عاما تكون مفيدة ويفضل الإقبال على ممارستها.

أما بالنسبة للمرأة التى تعدت الخامسة والسبعين عاما من عمرها فهى لا تحتاج لممارسة الرياضة سواء المشى ببطء فقط لأنها معرضة للوقوع أكثر من الرجل بسبب التغيرات الفسيولوجية خاصة فى المنزل.

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