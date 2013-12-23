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ضبط 87 مليون جنيه تهرب ضريبي في حملة بالمحافظات

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ضبط 87 مليون جنيه تهرب ضريبي في حملة بالمحافظات ضبط 87 مليون جنيه تهرب ضريبي في حملة بالمحافظات

أرشيفية

شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم حملة أمنية موسعة بالمحافظات أسفرت عن ضبط 25 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً.

شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة ، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 87,141,361 جنيه.

وفى مجال التهرب الجمركى نتائج العمل الميدانى والأكمنة ، تم ضبط 9 سيارات لمخالفتهم قانون الإعفاءات،وضبط 6 سيارات محملة ببضائع أجنبية دون سداد الرسوم الجمركية.

وفى مجال الضرائب العقارية والملاهى تم ضبط 21 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 56 أحكام قضائية متنوعة.

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