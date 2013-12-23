بالصور..قافلة خير جديدة من الأورمان لمحافظة سوهاج

تواصل جمعية الاورمان قوافلها الخيرية بجميع المحافظات وخاصة محافظة سوهاج التي شهدت اليوم حفل توزيع 150 راس ماشية على الأرامل والمطلقات والغير قادرين وكذلك توزيع بطاطين الشتاء ضمن حملة المليون بطانية ومنح الأرامل أكشاك وقروض للمشروعات الصغيرة بتكلفة تقدر بحوالي مليون ونصف المليون.

وكان المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج قد شهد حفل توزيع مشروعات الاورمان بحضور احمد ابراهيم مدير جمعية الاورمان بسوهاج .

وفى كلمته أكد قنديل على شكره وامتنانه لجمعية الاورمان لجهودها بالمحافظة و ضرورة تكاتف جميع الجهات والهيئات من اجل النهوض بمجتمعنا المحلى خاصة وان مصر تحتاج لجهود أبناءها الشرفاء ، وقدم احمد ابراهيم مدير فرع الاورمان بسوهاج الشكر لجميع الإعلاميين والتنفيذيين بالمحافظة وعلى رأسهم اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج وأيضا الدكتور احمد البدرى مدير عام الطب البيطري الذي يتعاون مع الجمعية للتامين على رؤوس الماشية ، هذا وتقوم الجمعية بعمل خطة لتوزيع البطاطين على القرى والنجوع.