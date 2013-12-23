وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي: جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء

كتب : أ.ش.أ منذ 32 دقيقة

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي وزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، إن جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، لتمكينه من الإعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف الشيخ محمد العبدالله، في تصريح اليوم، أن "رئيس الوزراء رأى رفع الأمر إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية"، موضحا أنه "نظرا إلى أن جميع الوزراء قد وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء، فإنه يتعذر على الحكومة حضور جلسات مجلس الأمة لحين البت فى شأن تلك الاستقالات"·

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قد أعلن في وقت سابق من اليوم استقالة الحكومة الكويتية، وعدم حضورها لجلسة الغد لمجلس الأمة.