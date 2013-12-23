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الحكم على شيعي سعودي بالسجن والمنع من السفر 30 عاما بتهمة ممارسة العنف

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الحكم على شيعي سعودي بالسجن والمنع من السفر 30 عاما بتهمة ممارسة العنف الحكم على شيعي سعودي بالسجن والمنع من السفر 30 عاما بتهمة ممارسة العنف

كتب : أ ف ب منذ 26 دقيقة

أعلنت وسائل إعلام سعودية اليوم إصدار حكما ابتدائيا بالسجن والمنع من السفر لمدة 30 عاما على شيعي سعودي، أدانته بالمشاركة في مظاهرات للمطالبة بخروج قوات درع الجزيرة الخليجية من البحرين والضلوع في أعمال عنف ضد القوات الأمنية.

وشارك المحكوم عليه مع متظاهرين آخرين في القطيف لخروج قوات درع الجزيرة من البحرين، وأدين السعودي أيضا بإطلاق النار على مدرعات أمنية كانت هناك، فيما أحرق إطارات السيارات في الشوارع لإعاقة الجهات الأمنية.

وقال القاضي المختص إن "المحكمة ردت مطلب ممثل هيئة التحقيق والإدعاء العام بإقامة حد الحرابة على المتهم، لعدم ثبوت موجبه برجوعه عن إقراره، مشيرا إلى أن المتهم والإدعاء العام اعترضا على الحكم الابتدائي".

ومن جانبه اعترف المتهم برمي الحجارة على رجال الأمن في كل التجمعات التي شارك فيها في القطيف، كما رمى قنابل المولوتوف وأحرق إطارات السيارات، وذلك من أجل إعاقة الجهات الأمنية وكسرالمتهم أيضا سيارات ومدرعات رجال الأمن.

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