مشادات كلامية بين أعضاء “قضاة من أجل مصر” وبين هيئة المحكمة

نشبت مشادات كلامية بين أعضاء حركة “قضاة من أجل مصر” وبين أعضاء هيئة استئناف القاهرة برئاسة المستشار صابر محفوظ، وذلك بعد قيام المستشار س . ع أحد أعضاء الدفاع عن حركة قضاة من أجل مصر بالتطاول بالألفاظ على المحكمة ورئيسها، مما أدى الى قيام القاضى بطرده خارج غرفة المداولة.

وقد رفض المستشار الخروج وظل يردد “أنا رئيس محكمة استئناف زيى زيك وماتكلمنيش بالطريقة دى”، فأصر رئيس المحكمة على تقديم اعتذار رسمى وإلا سيأمر بحبسه، فتدخل عدد كبير من أعضاء الحركة وأقنعوا زميلهم بالإعتذار ، فتقدم لهيئة المحكمة بالإعتذار مستثياً رئيس المحكمة.