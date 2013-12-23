أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مشادات كلامية بين أعضاء “قضاة من أجل مصر” وبين هيئة المحكمة

Google+ Print
مشادات كلامية بين أعضاء “قضاة من أجل مصر” وبين هيئة المحكمة مشادات كلامية بين أعضاء “قضاة من أجل مصر” وبين هيئة المحكمة

أعضاء حركة “قضاة من أجل

نشبت مشادات كلامية بين أعضاء حركة “قضاة من أجل مصر” وبين أعضاء هيئة استئناف القاهرة برئاسة المستشار صابر محفوظ، وذلك بعد قيام المستشار س . ع أحد أعضاء الدفاع عن حركة قضاة من أجل مصر بالتطاول بالألفاظ على المحكمة ورئيسها، مما أدى الى قيام القاضى بطرده خارج غرفة المداولة.

وقد رفض المستشار الخروج وظل يردد “أنا رئيس محكمة استئناف زيى زيك وماتكلمنيش بالطريقة دى”، فأصر رئيس المحكمة على تقديم اعتذار رسمى وإلا سيأمر بحبسه، فتدخل عدد كبير من أعضاء الحركة وأقنعوا زميلهم بالإعتذار ، فتقدم لهيئة المحكمة بالإعتذار مستثياً رئيس المحكمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر