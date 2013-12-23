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جمال مبارك يبدأ الحملة الدعائية للإنتخابات الرئاسية

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جمال مبارك يبدأ الحملة الدعائية للإنتخابات الرئاسية جمال مبارك يبدأ الحملة الدعائية للإنتخابات الرئاسية

تداول عدد من النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لملصق دعائي أعدته حملة يُعتد أنه جري تحريكها من قبل جمال مبارك لجس النبض بشأن ترشحه للرئاسة بعد براءته من قضية أرض الطيارين.

وتُظهر الصورة الدعائية التي جري تداولها علي نطاق واسع صورة لجمال مبارك مبتسما وعليها النسر الموجود علي علم وتحته مكتوب «جمال محمد السيد رئيسا لمصر»، حيث لم يُذكر إسم “حسني” أو إسم “مبارك” في الملصق.

وظهر علي الملصق صورة لشعار «الحزب الوطني» وهو ما جعل قطاع كبير من النشطاء يعتقدون ان الملصق ما هو إلا مزحة، ولكن زالت دهشتهم بعد توصية هيئة المفوضين بمجلس الدولة بإعادة الحزب الوطني مرة أخري .

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