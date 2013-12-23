بعد 50عاما من النزاع على أرض زراعية..إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي زليتن وآل زايد

أنهت القيادات التنفيذية والأمنية واللجان الشعبية بمحافظة أسيوط خصومة ثأرية بين عائلتى زليتن و أل زايد بمركز البداري بعد خصومة إستمرت أكثر من 50 سنة.

حيث تمت المصالحة برعاية القيادات الشعبية و عائلة البوزة بمركز البدراى ,وبحضور اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط واللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير أمن أسيوط وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والآلاف من أهالي العائلتين.

وكانت الخصومة قد بدأت عام 1956 بسبب الخلاف على أرض زراعية وراح ضحيتها نحو 50 شخصا من العائلتين.

وتقدم حسين حداد من عائلة الزوايدة بالشكر الى محافظ أسيوط و مدير الأمن و لجان المصالحات بالعمل والسعي لإنهاء هذه الخصومات وتمنى أن يتم تهدئة باقي الخصومات بالبداري مشيد بعائلة الــبـــوازه بالبداري المستضيفة للصلح وقام محافظ أسيوط بإهداء وسام التقدير للعائلتين وإنتهت المراسم بقسم أفراد من العائلتين على كتاب الله بأنهما ملتزمون بما إتفقوا عليه وأنهم متفقون على الصلح.