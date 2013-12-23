أنسب الطرق لإزالة شعر المناطق الحسَّاسة

الطرق المعتادة لإزالة الشعر من المناطق الحسَّاسة مختلفة الفاعليّة والحساسية، تبعاً لكلّ جسم. فمعظم النساء تبقى على تفضيلها لاستخدام الشمع والحلاوة، من أجل إزالة شعر تلك المناطق، باعتبار أنها تؤخّر نمو الشعر وتُعطي الجلد نعومة فائقة، برغم أنَّ هذه الطريقة مؤلمة للبعض. لكنه في المقابل، ثمة طريقة الحلاقة، التي تتميّز بالسهولة والسرعة، وإن تسبّبت في ظهور الحبوب والحساسيَّة، فيما تبقى تقنية الليزر خاصّة بعض الشيء، لأن الأجسام لا تتقبّل تأثيراتها؛ ولذا عليك باتّباع النصائح الآتية:

الحلاوة أو الشمع

أولاً: اغسلي المنطقة الحسَّاسة بماء دافئ، ولا تقومي بوضع أيّ كريمات أو مستحضرات غير طبيعيَّة. واحرصي على مزج القليل من العسل بالشمع أو الحلاوة؛ لأنَّ العسل يعتبر من أفضل المكونات التي تساعد في إزالة الشعر. ولتخفيف الألم، قومي بإذابة 3 ملاعق من السكر في كوب ماء، ثمّ امسحي بقطنة المنطقة الحسَّاسة. بعد ذلك، قومي بفرد الحلاوة أو الشمع على المنطقة الحسَّاسة، وضعي فوقها فوطة، ثمّ اسحبيها بعكس اتجاه الشعر. وبعد أن تنتهي من إزالة الشعر، قومي بمسح المنطقة بماء الورد لكي تتجنّبي الاحمرار وظهور الحبوب.

الشفرة «الموسى»

إزالة الشعر بطريقة الشفرة تتميّز بأنها تطبيق للسنة النبويَّة، وأنَّها تعطي شباباً لهذه المنطقة وعمراً أصغر للمرأة، لأنَّها لا تسبّب الترهل الذي قد تسبّبه الحلاوة أو الشمع، فتكون المنطقة بعد إزالة الشعر أكثر تماسكاً. ولكن أهمّ عيوب الحلاقة بالشفرة أنَّها قد تسبّب سواداً أو تهيّجاً لدى البعض؛ ولتجنّب ذلك، عليك باستخدام كريمات مبيّضة للأماكن الحسَّاسة. ولتجنب ظهور الشعر القاسي، يمكن دهن المنطقة بزيت الزيتون أو بقليل من الفازلين.

إزالة الشعر بالليزر

الليزر من أفضل الطرق لإزالة شعر المناطق الحسَّاسة، لأنَّه آمن وسهل جداً، إذا استخدم في مركز أو عيادة مختصّة في هذا المجال. ومن مميّزات الليزر أنَّك لن تحتاجي إلى إزالة الشعر، إلا كلّ 4 أو5 أشهر، ليختفي بعد ذلك تماماً، مع تكرار الجلسات.

نصائح مهمَّة

• يمكنك بسهولة تبييض المناطق الحسَّاسة باستخدام الكريمات، لأنَّها ذات مفعول سريع. وأفضل طريقة لتجنب السواد في هذه المناطق هو استخدامها باستمرار، مرتين يومياً، على الأماكن الخارجيَّة فقط.

• استخدمي مقشراً للأماكن الحسَّاسة، وللمناطق الأماميَّة الخارجيَّة، وللأماكن الحسَّاسة الخلفيَّة، خصوصاً في الوسط؛ لأنَّ هذه المنطقة يكثر فيها الاسوداد.

• يفضل إزالة العرق بالطرق التقليديَّة القديمة. لكن استخدام مزيل العرق يسبّب سواداً في هذه المنطقة، ومن الممكن أن يحرق المنطقة، حتى لو استخدمت أفضل نوع وأغلاه.

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