كيف تختارين فرشاة مكياجك وكيف تعتنين بها؟

ليس من الضروريّ أن تصرفي أموالاً هائلة على فراشي مكياجك. لكن حاولي دائماً اختيار الفرشاة المناسبة التي تدوم طويلاً وبسعر مناسب، حسب جودتها، لتعطيك النتيجة التي تتمنينها. ولأنَّ جودة الفرشاة تختلف من صانع إلى آخر، تقدم لك «سيدتي»، بمساعدة خبيرة التجميل السعودية، صفاء علي رضا، أهمّ الطرق لاختيار الفرشاة التي توفّر عليك المال والجهد و«الكركبة».

1- حاولي اختيار الفرشاة عن طريق اختبار نعومة الشعيرات ومتانتها، وحاولي تحريكها بنفس طريقة تحريكها على يديك.

2- في نفس الاختبار أيضاً، حاولي ملاحظة سرعة انهيار الشعيرات وتناثرها؛ لأن ذلك دليل على أنَّها رديئة الصنع وعمرها قصير.

3- يجب أن تتوفر لديك أهمّ الفراشي الأساسيَّة لوضع المكياج، وهي التي لا تستغنين عنها أبداً في مكياجك، وهي:

• فرشاة الكونسيلر، وهي مفيدة وضروريَّة جداً لتغطية وجهك كاملاً، من أجل توزيع صحيح للأساس وإخفاء الهالات السوداء تحت العين. وتتوفر هذه الفرشاة بمقاسات عديدة، منها المقاس الكبير الذي يستعمل في كنتورنغ (تظليل) عظمة الخدّ.

• فرشاة كريم الأساس، وتنقسم إلى فرشاة وضع اللون، وفرشاة مزج اللون. ويمكنك أن تستعملي إصبعك بعد وضع الأساس بالفرشاة؛ فحركات يدك تقوم بمزج اللون وإظهاره بشكل أفضل. أمّا فرشاة مزج اللون فتحتوي على شعيرات متطرفة باللون الأبيض. ويمكنك استعمالها لمزج كريم الأساس ليمتزج اللون بالبشرة، بعد أن تضعيه بيدك.

• فرشاة تحديد العين تنقسم إلى فرشاة عاديَّة نحيفة وفرشاة ثانية معكوفة الطرف. فالعكفة هنا تساعد في الوصول إلى الركن الداخلي للعين، من دون دخول إصبعك في الطريق.

• الفرشاة المشطوفة لتحديد العين، وأيضاً لرسم الحواجب: يمكنك أن تضبطي تحديد شفتيك بها، مع القليل من الكونسيلر.

• فرشاة الماسكرا: يمكنك أن تستخدميها في تفريش الحواجب وإزالة ترسبات أو زيادة الماسكرا على الرموش.

• الفرشاة المربعة الصغيرة: أساسيَّة في مزج الكحل والظل حول خط الرموش، فهي تساعد في تثبيت الظلّ في مكانه.

• فرشاة مزج الظلّ: تختلف أشكالها. اختاري فرشاة على حسب كبر المنطقة، فكلما كبرت المنطقة كبرت الفرشاة.

• فرشاة الشفاه الخاصّة: ضروريَّة لأنَّ استعمالها يجنبك تراكم كثير من المنتج، فيبقى أكثره على شفتيك عند استخدام الفرشاة العاديَّة.

• فرشاة الكابوكي: لها استعمالات كثيرة كوضع البودرة أو حمرة الخدود أو البرونز أو الجليتر، فهي متعدِّدة الاستخدامات.

• فرشاة البودرة: تستعمل في وضع اللمعة على الجسم ووضع بودرة التثبيت على الوجه.

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