مويس: عدنان يحتاج إلى الحب المشوب بالقسوة

أ ش أ - قال المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ديفيد مويس إن إيمانه بقدرات اللاعب الشاب عدنان يانوزاى أحيانا ما يدفعه للقسوة عليه كى يضمن أن يظهر المهاجم الواعد كل ما لديه من امكانات ومواهب على أرض الملعب .

وكان عدنان – الذى يعد أحد النجوم المضيئة في المان يونايتد خلال الموسم الانتقالي العصيب الذى يشهده الاولد ترافورد حاليا – قد احرز أول أمس السبت اول أهدافه مع الفريق على أرضه في مباراة وستهام التي إنتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد .

وأكد مويس إدراكه الكامل أنه ينبغى الا يتم تحميل اللاعب الشاب ذى الثمانية عشر ربيعا مسئوليات تفوق قدرته على التحمل ، غير أنه يتعين في الوقت ذاته الا يتم التعامل معه بأى قدر من التهاون.

المدرب الاسكتلندي "إننى اعتزم التعامل مع عدنان دائما بنوع من الشدة كى أستطيع أن أخرج كل ما لديه من إمكانيات، أنه مازال في الثامنة عشر من عمره غير أنه يمثل موهبة استثنائية، ولذا فإنني أحرص على أن أحافظ على هذه الموهبة وحتى أن أنميها بصورة أكبر كلما تقدم به العمر."