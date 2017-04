إطلاق "The Voice 2" بحضور عاصي وكاظم وصابر وغياب شيرين

تأخر مؤتمر إطلاق الموسم الثاني من برنامج "the Voice" عن موعده ساعة كاملة، حيث ظلّ الصحفيون الحاضرون ينتظرون الفنانين المشاركين الذي وصل أوّلهم الفنان كاظم الساهر ثم وصل في وقت واحد زميلاه صابر الرباعي وعاصي الحلاني، وكان الانطباع السائد أنّ الفنانة شيرين هي سبب تأخير المؤتمر، بسبب تجارب سابقة للصحافيين معها لا تبشّر بالخير، إلا أنّ المفاجأة كانت في تغيّب شيرين عن المؤتمر، وهو ما برّره مـازن حـايك المتحدّث الرسمي بإسم "مجموعة MBC" بالقول إنّ شيرين اضطرت للتأخر لأسباب خاصة.

أسباب غياب شيرين

"سيدتي نت" علمت من مصادر خاصة أنّه ليس ثمة سبب وجيه لعدم حضور شيرين، وأنّ المحطة دعتها لحضور مؤتمر إطلاق الموسم الثاني في البرنامج، وأبدت موافقتها إلا أنّها يوم المؤتمر لم تكن بمزاج يسمح لها بالحضور فاعتذرت بكل بساطة، وهو ما يبرّر عدم تسجيلها فيديو توّجه فيه رسالة إلى الحضور، على غرار ما فعل زميلها عاصي الحلاني الذي اعتذر عن حضور مؤتمر إطلاق الموسم الأوّل من البرنامج.

مفاجأة مقدّمة البرنامج

إذاً هذا الموسم لن يشهد تغييراً في لجنة الحكم كما أشاعت بعض وسائل الإعلام، وسيحتفظ البرنامج بالمدربين الأربعة، وبمقدمه محمد كريم، إلا أنّ مقدمة البرنامج تغيّرت، وقد أكّد حايك أنّ اسمها سيكون مفاجأة.

البوريقي في زاوية مظلمة

اللافت كان حضور مراد بوريقي الفائز في الموسم الأول، والذي قدّم أغنية خاصة قبل أن ينزوي في ركن مظلم لا يليق بمكانته، ربما رغبة منه في التواري عن الأنظار، بعد أن أجمع الصحافيون الحاضرون على أنّه لم يحقّق ما يليق باللقب الذي حاز عليه، دون أن ينسوا مقارنته بزميله الفائز في Arab Idol محمد عساف، الذي أكد حايك أنّه ظاهرة غريبة قد لا تتكرر، وأنّه انتقل من المخيم إلى الأمم المتحدة بسرعة قياسية، لافتاً إلى أنّ الفائز في برنامج "the Voice" يوقّع عقداً مع شركة "يونيفرسال" في حين أن الفائز في Arab Idol يوقع عقداً مع "بلاتينيوم ريكورد" التابعة لمجموعة MBC، ما يبرّر اهتمام المحطة بعساف أكثر.

عاصي الحلاني: لست منتجاً للبوريقي

المدربون الثلاثة الحاضرون في المؤتمر، أكّدوا أنّ الأصوات هذا العام أفضل بمرات عدة من العام الماضي، وتحدّث عاصي الحلاني عن علاقته بمراد البوريقي الفائز في البرنامج من فريقه، نافياً أن يكون هو من ينتج أعماله، وأكّد أنّ دوره يكمن في تقديم الاستشارة والنصح، رافضاً أن يتمّ الربط بين اسم الفائز في البرنامج ومدربه لأنّ هذا الأمر يخطف وهج الفنان الشاب، متمنياً أن يأخذ البوريقي حقّه دون أن يكون اسمه ملتصقاً باسم عاصي.

وعن سبب عدم مشاركته البوريقي في برنامج "محبوبي أنا" قال عاصي إنّ السبب كان في عدم ملاءمة وقته مع وقت البوريقي لتصوير الحلقة.

وعن كثرة البرامج التي تخرّج هواة وتتركهم لمصيرهم دون أن دعم يذكر، استشهد عاصي بالمثل الشعبي اللبناني "جازة جوزناك، حظ من وين بدنا نجبلك"، في إشارة إلى أن مهمّة البرنامج تقتصر على تعريف الجمهور بالموهبة وأضاف: "يعتمد نجاح الفائز في حياته العملية على مدى قدرته على العمل والجد والمثابرة إلى جانب الذكاء في الاختيارات.. وغيرها من العوامل".

كاظم الساهر: عاصي وصابر مشاكسان

حضور الفنّان كاظم الساهر في المؤتمر كان له نكهة خاصّة، بعد أن طلّق الفنّان عزلته وبات يتحدّث بطلاقة إلى الإعلام، بعد احتجاب سنوات كان يفضّل فيها الهروب من الأضواء، قبل أن يصبح ضيفاً دائماً على بيوت المشاهدين من خلال برنامج The Voice.

الساهر تحدّث عن الأصوات في هذا الموسم وأكّد أنها "رائعة ومتقارِبة ومنافِسة لبعضها البعض، لدرجةٍ تجعل من عملية المُفاضلة والاختيار بينها عملية شاقّة وبالغة الصعوبة".

وفي إجابةٍ له على السرّ الكامن وراء التناغم بين المدرّبين الأربعة في البرنامج، أكّد الساهر أن "شخصيتَي صابر وعاصي مُشاكِسَتان، وأنهما لا يختلفان وراء الكواليس عما هما عليه أمام الكاميرا"، وقال إنّ طيبة القلب هي ما تميّز شخصيات المدرّبين الأربعة، الأمر الذي ينعكس على أجواء البرنامج، رغم حدّة المنافسة الضرورية بين المدرّبين خلال مراحله، وذلك بموازاة المنافسة القائمة بين المشتركين.

صابر الرباعي حضر رغم الحداد

كان لافتاً حضور الفنان صابر الرباعي المؤتمر، رغم مرور أيام قليلة على وفاة والده، بسبب التزامه بالتصوير، وقد تلقّى التعازي من الزملاء الحاضرين، وبدا حزيناً وشارداً في بداية المؤتمر، إلا أنّ أجواء الأسئلة البعيدة عن الاستفزاز وإصرار زميليه على ممازحته أخرجه من حالة الشرود.

الرباعي قال إنّ عملية الحُكم على الأصوات ليست سهلة إطلاقاً، ولكنها عملية مُمتعة وشيّقة في آنٍ معاً، سيما أن الأصوات المتنافسة تتميّز بتقاربها بشكل كبير، وهي تفوق جميع التوقعات، على ما وصف.

مشاهدات على هامش المؤتمر

لبّى عدد كبير من الزملاء من كافّة الدول العربية الدعوة إلى المؤتمر الصحفي، ولم يتمكّن الكثيرون منهم من طرح أسئلة بسبب ضيق الوقت.

كشف الفنان كاظم الساهر عن جولة فنية سيقوم بها إلى العراق، وقال إنّ الجولة كانت مقررة قبل شهرين إلا أنها تأجلت بسبب الوضع الأمني السيء في العراق.

سئل الفنّان عاصي الحلاني عمّا إذا كان سيسمح لابنته ماريتا باحتراف الفن، فأجاب بالنفي، وقد بدت الأسئلة الخارجة عن موضوع المؤتمر مزعجة للحضور وللمدربين على حد سواء.

كشف مازن حايك عن برنامج جديد تعد له مجموعة MBC خلال العام الجديد وقال إنّه لا يخرج عن إطار برامج الهواة.

