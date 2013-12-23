مؤلف مسلسل "جنات":جومانا مراد سنيدة درجة ثالثة

أعرب المؤلف طارق بدوي عن استغرابه من البيان الصحفي الذي أرسله المكتب الإعلامي للفنانة السورية جومانا مراد، تؤكد فيه اعتذارها عن مسلسل "جنات" الذي انتهى طارق من كتابته مؤخراً.

وقال البدوي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" "لا أعرف من أين أتت جومانا بهذا الترشيح، نحن لم نتحدث معها أصلاً، فلمن اعتذرت طالما أن أحداً لم يرشحها للمسلسل؟".

وتساءل "من هي جومانا مراد تلك التي سقطت في رمضان الماضي في مسلسلها "فرعون"، وكانت سنيدة درجة خامسة لخالد صالح حتى تحمل بطولة عمل وحدها؟".

وأوضح طارق أن هذا البيان جاء على أساس خبر تمّت فبركته في إحدى الصحف اليومية يقول إنّ جومانا مرشّحة للعمل، وأنه تم الاتفاق معها وأكد أنّ هذا الخبر كاذب.

وقال طارق "هل جومانا نجمة "بياعة" للفضائيات لهذه الدرجة حتى تتلهف الأعمال عليها؟ إذ أنها قالت في بيانها الإعلامي إنها رفضت بطولة مسلسلي "جنات" ومسلسل أخر هو "الموقف" للمخرج عادل الاعصر".

وأنهى طارق كلامه قائلاً "الشخصية في المسلسل تتطلب فنانة مصرية إذ إنها لفتاة شعبية تتدرج حتى تصبح سيدة أعمال، وتتعامل مع رجال المافيا"، وأوضح أنّ هناك ترشيح بالفعل لنيرمين الفقي لكن لم يتم الاستقرار النهائي عليها أيضاً.