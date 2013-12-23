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من هدّد نادين صعب بالقتل في تونس؟

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من هدّد نادين صعب بالقتل في تونس؟ من هدّد نادين صعب بالقتل في تونس؟

أعلنت الفنّانة اللبنانية نادين صعب، من خلال برنامج "لاباس" الذي يبثّ على قناة "التونسية"، أنّ تونسياً هدّدها بالقتل والتفجير على صفحتها عبر موقع "فيس بوك"، " كما أرسل لها رسالة تهديد عبر الـ Sms.
وقالت نادين إنّ الرجل هددها بأنها في حال قدمت إلى تونس، فإنّه سيفجّر المطار فور وصولها، وأكّدت أنها شعرت بخوف شديد، فلم تغادر الفندق، وأخبرت الشرطة بالأمر، وقالت إنّها خشيت أن يتم تفجيرها وهي في طريقها إلى الستوديو،، إلا أن مدير أعمالها شجعها وأقنعها بالحضور إلى البرنامج.
واشارت نادين إلى أنّ من هدّدها هو معحب.
من جهته، أكّد نوفل الورتاني الذي استضافها في برنامجه، أنّه هو أيضاً مهدد بالقتل، وأن عدداً من الإعلاميين والمثقفين التونسيين تلقوا تهديدات بالقتل، وأنّ التهديد بالقتل أصبح "موضة" في تونس –حسب تعبيره- مضيفاً أنه تلقى تهديداً جديداً، عندما أعلن أنه سيستضيف "قنبلة" في إشارة منه إلى جمال نادين.
وأثار تصريح نادين موجة من التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث رأى بعض التونسيين أنّ نادين أرادت من خلال ترويج أخبار تعرّضها للتهديد بالقتل، إثارة الصحافة التونسيّة لتحقيق شهرة لم تصل إليها في تونس بعد.

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سيدتي