الأربعاء.. "مصر الخير" تحتفل بتخريج دفعة ثانية من مساعدى خدمات صحية

تحتفل مؤسسة "مصر الخير" بعد غد الأربعاء بتخريج الدفعة الثانية من برنامج مساعدى خدمات صحية بالتعاون مع جامعة عين شمس والذى يهدف إلى تطوير القطاع الصحى فى مصر عامة والتمريض خاصةً عن طريق تزويد المجتمع الصحى بمساعدى خدمات صحية مؤهلين علميًا وعمليًا لمساعدة الهيئة التمريضية على توفير خدمات رعاية أفضل للمواطن المصرى.

ويحضر الاحتفال الدكتور علاء إدريس رئيس قطاع المعرفة بمؤسسة مصر الخير ورئيس جامعة عين شمس ومحسن محجوب عضو مجلس الأمناء أمين صندوق المؤسسة والدكتورة صباح الشرقاوى عميد كليه التمريض عين شمس.

وقالت الدكتورة دنيا عمر مديرة برامج المجمعات التقنية والمهنية بمؤسسة مصر الخير، فى بيان للمؤسسة اليوم الاثنين، إن معظم المتخرجين سوف يلتحقون بالعمل فى مستشفيات جامعة عين شمس والباقى سوف تساعدهم المؤسسة فى الحصول على فرص عمل فى القطاع الخاص.

وأضافت أنه يوجد حاليا 6 دفعات من مساعدى خدمات صحية ملحقين بالدراسة فى مختلف الجامعات المصرية بقصر العينى وعين شمس والمنيا وأسيوط وأسوان بالمستشفيات الجامعية وكليات التمريض.

وأوضحت دينا عمر أن مؤسسة مصر الخير تهدف إلى تخريج ألف مساعد خدمات صحية خلال عام 2014 للعمل بمستشفيات وزارة الصحة وذلك بالتعاون مع الوزارة، لافتا إلى أن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة تولى اهتماما كبيرا بهذا المشروع وتقوم بالإشراف عليه الدكتورة كوثر محمود وكيل وزارة الصحة لشئون التمريض.

وأشارت إلى أنه يتم حاليا تطوير المناهج الدراسية لمساعدى الخدمات الصحية وإدخال التخصص فى مجال الدراسة بهدف تخريج دفعات متخصصة فى مجال رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والحضانات والرعاية الحرجة.

وقالت مدير برامج المجمعات التقنية والمهنية، إن الدفعة الواحدة تضم 100 أخصائى وتمتد مدة الدراسة إلى 29 أسبوعا نظريا وعمليا ويشترط للمتقدم أن يكون حاصلا على دبلوم متوسط كحد أدنى موضحة أن هناك حاملى بكالوريسات تقدموا للحصول على البرنامج لأنه يوفر فرص عمل فور التخرج.