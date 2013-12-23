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مجلس أمناء وآباء ومعلمى الوادى الجديد يقرر سحب الثقة من رئيسه

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مجلس أمناء وآباء ومعلمى الوادى الجديد يقرر سحب الثقة من رئيسه مجلس أمناء وآباء ومعلمى الوادى الجديد يقرر سحب الثقة من رئيسه

عقد مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالوادى الجديد، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا؛ لبحث أسباب تدنى مستوى أداء المجلس، وذلك بحضور كافة أعضاء المجلس ممثلى مراكز المحافظة الخمس، حيث تم الاتفاق على سحب الثقة من نجاتى سيف الدين رئيس المجلس، وذلك لأسباب عديدة تم سردها تفصيليا فى محضر الاجتماع، ومنها عدم التعاون مع أعضاء المجلس، وعدم عمل حساب ختامى، وعدم عقد اجتماعات للمجلس، حيث تم الاتفاق على أن يتم مخاطبة الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالوزارة، ومكتب المحافظ بما تم اتخاذه من قرارات مع إرفاق صورة معتمدة من محضر من اجتماع المجلس للجهات المختصة.

وكان 9 أعضاء من إجمالى 10 قاموا بالتوقيع على محضر سحب الثقة من نجاتى سيف الدين رئيس المجلس، وعبد الرحمن عبد المنعم أحمد المراقب المالى والعضو عن إدارة باريس؛ لعدم حضور اجتماعات المجلس.

قام بالتوقيع على محضر الاجتماع كل من سيد أمين محمد عمر وعاطف علوى محمد السيد وحسين يوسف بخيت وعبد الوهاب عبد السلام مبارز ومحمود وهبة عديل وميسرة حريف محمد وأحمد جاد الكريم محمد أمين ومحمد سيد أحمد الشيمى.

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مصر 365