بالفيديو: 10 من التاريخ .. أهداف مصرية في أوروبا

في حلقة اليوم من سلسلة FilGoal.com للاهداف الكلاسيكية...استمتع ب10 أهداف لا تنسي لمصريين في أوروبا...
1-ميدو (توتنام x وست هام) الدوري الإنجليزي 2006
2-حسام حسن (باوك x باناثينايكوس) الدوري اليوناني 1991
3- حسني عبد ربه (ستراسبورج x جرازر) كأس الاتحاد الأوروبي 2005
4-احمد حسن (اندرلخت x جنك) كأس بلجيكا 2007
5- شيكابالا (باوك x اكراتيتوس) الدوري اليوناني 2005
6-عبد الستار صبري (بنفيكا x سبورتنج لشبونة) الدوري البرتغالي 2000
7- عمرو زكي (ويجان x ليفربول) الدوري الإنجليزي 2008
8- هاني سعيد (باري x فيرونا) الدوري الإيطالي 2001
9- حسام غالي (توتنام x تشيلسي) كأس الاتحاد الإنجليزي 2007
10- محمد زيدان (ماينتس x هامبورج) الدوري الالماني 2007