بالفيديو: 10 من التاريخ .. أهداف مصرية في أوروبا

في حلقة اليوم من سلسلة FilGoal.com للاهداف الكلاسيكية...استمتع ب10 أهداف لا تنسي لمصريين في أوروبا...

1-ميدو (توتنام x وست هام) الدوري الإنجليزي 2006

2-حسام حسن (باوك x باناثينايكوس) الدوري اليوناني 1991

3- حسني عبد ربه (ستراسبورج x جرازر) كأس الاتحاد الأوروبي 2005

4-احمد حسن (اندرلخت x جنك) كأس بلجيكا 2007

5- شيكابالا (باوك x اكراتيتوس) الدوري اليوناني 2005

6-عبد الستار صبري (بنفيكا x سبورتنج لشبونة) الدوري البرتغالي 2000

7- عمرو زكي (ويجان x ليفربول) الدوري الإنجليزي 2008

8- هاني سعيد (باري x فيرونا) الدوري الإيطالي 2001

9- حسام غالي (توتنام x تشيلسي) كأس الاتحاد الإنجليزي 2007

10- محمد زيدان (ماينتس x هامبورج) الدوري الالماني 2007