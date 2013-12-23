14 منظمة حقوقية تدين الحكم على "ماهر ودومة وعادل"

كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة منذ 26 دقيقة

أدانت 14 منظمة حقوقية الحكم الصادر عن محكمة عابدين، أمس، في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين، على كل من: أحمد ماهر، المنسق السابق لحركة "6 إبريل"، ومحمد عادل المتحدث الإعلامي باسم الحركة، والمتطوع بالوحدة الإعلامية للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحمد دومة الناشط السياسي والعضو السابق بالمجلس اﻷعلى للثقافة، بالحبس ثلاثة سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

وذلك بعد إدانتهم للتهم الموجهة إليهم وهي: تنظيم مظاهرة بدون إخطار الجهات اﻷمنية، والتعدي على رجال اﻷمن المركزي الموكلين بحراسة مقر مجمع محاكم عابدين.

وحذرت المنظمات المُدينة للحكم، من الزج بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة، ما ينذر بهدم ما تبقى من دولة القانون، والتي ستؤدي إلى تقويض ركن أساسي لشرعية الدولة في أعين مواطنيها، بحسب قولهم.

يذكر أن، المنظمات هي: "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير".