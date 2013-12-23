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الأهلي يطالب لاعبيه بمحور صورة المونديال من خلال الدوري

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الأهلي يطالب لاعبيه بمحور صورة المونديال من خلال الدوري الأهلي يطالب لاعبيه بمحور صورة المونديال من خلال الدوري

عقد هادي خشبة عضو لجنة الكرة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اجتماعا مع لاعبي الأهلي قبل تدريب الأثنين استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل في أولى مباريات الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي باستاد السلام، وذلك بعد أيام من إنهائه مشوار مونديال الأندية بخسارتين أمام جوانزو ثم مونتيري احتل بهما المركز السادس.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن خشبة وعبد الحفيظ طالبا اللاعبين بالتركيز في مباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا من أجل محو الصورة التي تكونت بعد المونديال.

وحرص خشبة على تحفيز اللاعبين معنويا لكي يكونوا جاهزين لتحقيق النقاط الثلاثة في انطلاق الدوري.

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