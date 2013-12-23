مدرب الرجاء ينتقد الفيفا بسبب نظام مونديال الأندية

أ ش أ - أبدى المدرب التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني للرجاء البيضاوي المغربي في كأس العالم للاندية عدم رضائه عن نظام البطولة الذى وصفه بأنه نظام " غير عادل".

ويرى البنزرتي أنه حيث قال إنه ليس من المنطقي أن يلعب فريق 4 لقاءات كى يصل الى الدور النهائي فيما يلعب بطل اوروبا مباراة وحيدة ليرتقي للنهائي.

وإقترح البنزرتي على الاتحاد الدولي لكرة القدم تغيير نظام البطولة قائلا " أقترح على الفيفا أن يضع نظاما جديدا لمباريات كأس العالم للأندية ، لأنه ليس من العدل أن نخوض أربع مباريات في وقت قصير فى إطار البطولة ، في حين أن بطل أوروبا يلعب مباراة واحدة فقط ليجد نفسه في النهائي على غرار بايرن ميونيخ ".

يذكر أن البنزرتي وصل مع الرجاء الى الدور النهائي بعد فوزه امام اوكلاند سيتي و مونتيري المكسيكي واتليتيكو مينيرو البرازيلي قبل أن يواجه البايرن فى نهائى البطولة.