سفير أمريكي سابق: عدم وجود خطة واضحة لسوريا يعني بقاء "بشار"

كتب : (أ.ش.أ) منذ 20 دقيقة

أوضح جاري جرابو، السفير الأمريكي السابق، أن الولايات المتحدة وروسيا ودول غربية أخرى، والتي تعتزم الاجتماع في جنيف في شهر يناير المقبل لبحث الأزمة السورية ليس لديهم حتى الآن خطة واضحة لحل تلك الأزمة.

وأضاف "جرابو"، الذى كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة في سلطنة عمان خلال الفترة من عام 2006 إلى 2009، فى تصريحات له اليوم، أن ذلك يعني بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة في الوقت الراهن، خاصة وأن المعارضة الديموقراطية السورية وجيش سوريا الحر لم يطرحوا أي خطة فعالة ومقنعة لتشكيل سلطة بديلة للرئيس بشار.

ويرى "جرابو" الذي عمل أيضا مستشارا للشؤون السياسية بالسفارة الأمريكية في بغداد، أنه يتعين على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي القيام بخطوة إيجابية لحل الأزمة السورية، لأن الشعب السوري لم يعد قادرا على تحمل رفاهية انتظار إيجاد سلطة بديلة وسط الوضع المأساوي الذي يعاني منه حاليا.