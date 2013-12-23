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رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن استقالة الحكومة

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رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن استقالة الحكومة رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن استقالة الحكومة

كتب : أ.ش.أ منذ 6 دقائق

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم أن الكويتية قد أرسلت إليه كتابا رسميا اليوم باستقالة الوزراء، وقال إن الحكومة أكدت عدم حضورها جلسة مجلس الأمة غدا.

وكان الغانم قد أكد أمس عدم تلقيه إخطارا رسميا بشأن استقالة الحكومة، مبينا أن الحكومة هي المعنية بكل ما يتعلق بها بما فى ذلك الاستقالة أو عدمها، وأشار في تصريحاته أمس أنه لم يبلغ باستقالة الحكومة وسيقوم بالرد على أى أسئلة بعد الوقوف على حكم المحكمة الدستورية في شأن مجلس الأمة، مؤكدا قبوله للحكم أيا كان منطوقه.

ويعد هذا أول إعلان من أحد أركان السلطة عن استقالة الحكومة الكويتية، التي وضع وزراؤها استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء أمس، قبل ساعات من حكم المحكمة الدستورية بشأن صحة انتخابات البرلمان التي تمت في يوليو الماضي، وكانت استقالة الحكومة الكويتية متوقعة على نطاق واسع منذ أيام، وقيل أن الإعلان عنها كان ينتظر صدور قرار المحكمة للفصل في مصير مجلس الأمة بعد التعديلات القانونية "الصوت الواحد" التي جرت الانتخابات على أساسها، وكان البعض يتخوف من صدور قرار بإبطال المجلس للمرة الثالثة خلال أقل من عامين.

أما استقالة الحكومة، فتأتي استباقا لجلسة طرح الثقة المقررة غدا بحق وزيرة التنمية رولا دشتي المقدم من عشرة نواب، إضافة إلى مناقشة طلبي استجواب بحق وزير البلدية سالم الأذينة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت فى جلستها اليوم برفض طعون انتخابية بشأن صحة انتخابات مجلس الأمة، كما قضت بإبطال عضوية النائبين معصومة المبارك وأسامة الطاحوس وبفوز عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الأمة.

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