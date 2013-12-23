بعثة الاتحاد الأفريقى بالصومال تعتذر عن حادث سير تسبب فى مصرع شخصين

ذكرت مفوضية الاتحاد الأفريقى، اليوم، أن السفير محمد صالح أناديف الممثل الخاص لرئيسة المفوضية لدى الصومال أعرب عن اعتذاره لعائلتى شخصين لقيا مصرعهما فى حادث سير مأساوى.

وأوضحت المفوضية- فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن- أن هذا الحادث وقع فى مقديشيو على بعد بضعة أمتار من مبنى البنك المركزى الصومالى عندما ارتطمت عربة مدرعة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال بهذين الشخصين أثناء ركوبهما دراجة نارية، مما أسفر عن مصرع أحدهما فى موقع الحادث، بينما لفظ الآخر أنفاسه أثناء نقله إلى المستشفى، وجاء فى البيان أنه يجرى تحقيق مشترك بشأن الحادث، وسيتم اتخاذ إجراء مناسب بعد استكمال التحقيق.

ومن جانبه، أعرب السفير أناديف عن أسفه لوقوع هذا الحادث، وأكد أن بعثة الاتحاد الأفريقى ستعمل بصورة وثيقة مع إدارة المرور التابعة لقوة الشرطة الصومالية، من أجل ضمان تجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.