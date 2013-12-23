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المعارضة السورية: القوات النظامية تقصف عدة أحياء بجنوب دمشق

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المعارضة السورية: القوات النظامية تقصف عدة أحياء بجنوب دمشق المعارضة السورية: القوات النظامية تقصف عدة أحياء بجنوب دمشق

أفادت مصادر فى المعارضة السورية، اليوم (الاثنين)، أن القوات الحكومية قصفت بشكل عنيف عدة أحياء فى جنوب العاصمة، مشيرة إلى أن القصف تركز بشكل كبير على حى مخيم اليرموك ومنطقة المجمع الصناعى بحى القدم.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" عن المصادر قولها إن بلدات عدة فى ريف العاصمة تعرضت كذلك للقصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، لاسيما بلدات عدرا ويبرود.

من جانبها، أعلنت كتائب "الجبهة الإسلامية" فى وقت سابق سيطرتها على أجزاء واسعة من مستودعات التسليح بالقرب من مدينة الضمير بريف دمشق، وتحتوى هذه المستودعات على مخازن وقود صواريخ "سكود".

وقالت مصادر فى الكتائب إلى أن الطريق الدولى دمشق- القنيطرة من جهة خان الشيخ مازال مقطوعا لليوم الثالث على التوالى.

وأوضحت أن حلب تعرضت وريفها للغارات الجوية والقصف بالبراميل المتفجرة للأسبوع الثانى على التوالى، حيث سقط عدد من الجرحى اليوم فى حى المرجة فى المدينة، بعد سقوط عدة براميل متفجرة عليه.

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