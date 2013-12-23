زملاء صابر الرباعي يعزونه في بيروت بوفاة والده

تقبّل أمس الفنان صابر الرباعي في بيروت العزاء بوفاة والده الذي فارق الحياة قبل أسبوع بعد صراع مع المرض. صابر الرباعي ومدير أعماله علي المولى استقبلا المعزّين في منزل المولى ، وكان لافتاً توافد الإعلاميين والفنانين لتقديم واجب العزاء، وفي طليعتهم كاظم الساهر ونجوى كرم ونوال الزغبي ووليد توفيق وسعد رمضان ومحمد كريم وزكي شريف والملحن ياسر جلال والشاعر والملحن سليم عساف والمؤلف الموسيقي ميشال فاضل ومدير شركة "سوني" زياد كبي ومدير الشؤون الفنية في شركة "روتانا" طوني سمعان ومدير مجموعة "أم بي سي" سمر عكروك والإعلامية نضال الأحمدية. وبعد انتهاء العزاء، شارك الرباعي زملاءه كاظم الساهر وعاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب الإعلان عن انطلاق الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس".