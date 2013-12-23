أمراض القلب تبدأ عند الرجال من 45 عاما.. وفى النساء بعد سن اليأس

يشير المركز الأمريكى لمراقبة الأمراض ومكافحتها ""CDC إلى أن أمراض القلب، هى السبب الرئيسى للوفاة بين الرجال والنساء، ويعانى حوالى 800000 من الأمريكيين من نوبة قلبية كل عام، وقد تكون بالفعل اتخذت خطوات للحد من المخاطر، لكن كيف يمكنك أن تعرف إذا كنت تفعل ما يفيدك؟

بدأ معهد القلب الوطنى فى عام 1948، دراسة فى القلب لمعرفة المزيد من الأمراض التى تصيبه وكذلك معرفة المزيد عن السكتة الدماغية.

وتابع الباحثون أسلوب حياة أكثر من 5000 من المشاركين فى البحث، لتحديد عوامل الخطر الشائعة لمرض القلب والأوعية الدموية.

وقد أشارت الدراسة إلى أنه على المدى الطويل، قد حدد العلماء عوامل الخطر الرئيسية التى يمكن أن تزيد فرص تعرض الشخص لأمراض القلب أو تعانى من نوبة قلبية، خلال حياتهم وهذا من خلال تتبع عوامل الخطر الخاصة بك وتغيير نمط الحياة والعلاجات.

أولاً: عمرك

> المخاطر الخاصة بأمراض القلب تتزايد بناء على السن بغض النظر عن عوامل الخطر الأخرى، الخاصة بك، وتزيد المخاطر بالنسبة للرجال بعد سن 45 سنة والنساء بعد سن 55 أو بعد سن اليأس.

ويعتقد أن هرمون الأستروجين يساعد فى حماية القلب، لكن عند انخفاض مستوى هرمون الأستروجين فى جسم المرأة، يزيد أيضاً مخاطر الإصابة بأمراض القلب لها.

ومع مرور الوقت تتراكم تدريجياً دهون فى الشرايين يمكن أن تصبح مشكلة فى تضييق الشرايين وفى بعض الحيان، يمكن أن تؤدى إلى جلطة دموية وعدم تدفق الدم بطريقة صحيحة الذى يمكن أن يسبب نوبة قلبية.

ثانياً: نوع الجنس

> الرجال هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أكثر من النساء، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، يحدث من 70% إلى 80% من الرجال نوبة قلبية مفاجئة، حتى الآن العلماء ليسوا متأكدين من السبب فى هذا، هو نوع الجنس، على الرغم من أنه أشارت الدراسات إلى أن الهرمونات الجنسية قد تكون مسئولة عن ذلك.

ووجدت الدراسة التى نشرت فى دورية تصلب الشرايين أن اثنين من الهرمونات الجنسية يرتبطان بزيادة مستويات LDL "سيئة" الكولسترول الضار وانخفاض مستويات HDL "جيدة" الكولسترول النافع.

وأشارت دراسة جديدة نشرت فى عام 2012 فى مجلة لانسيت إلى أن كروموسوم Y، والذى هو فريد من نوعه للرجل، قد يكون أيضا شيئا لتفعله حيال ذلك. بغض النظر عن السبب، فالرجال هم فى خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب بشكل عام، وأمراض القلب أيضا هو السبب الرئيسى للوفاة بين النساء.

ثالثاً: التاريخ الخاص بالمدخنين

> عموما التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، النيكوتين وغيرها من المواد الكيميائية الموجودة فى السجائر تضر القلب والأوعية الدموية، وتزيد من خطر تصلب الشرايين (ضيق الشريان)، حتى لو كنت تدخن مرة واحدة فقط فى لحظة، لحسن الحظ، لا يهم كم أو كم من الوقت كنت فيه مدخنا، والإقلاع عن التدخين يفيد قلبك.

رابعاً: ضغط الدم الخاصة بك

> يعتبر قياس ضغط الدم الانقباضى أكثر دلالة على خطر الإصابة بأمراض القلب لأنه يرتفع عادة مع تقدم العمر.

خامساً: مرض السكرى

> أضافت العديد من الدراسات أن السكرى يزيد من مخاطر أمراض القلب لأنه مع مرور الوقت يمكن ارتفاع مستوى السكر فى الدم ينتج عنه زيادة من المواد الدهنية فى الشرايين وجدران الأوعية الدموية مما يزيد من تصلب الشرايين.