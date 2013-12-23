استشارى أمراض الجلدية يحذر من الاستخدام المبالغ فيه لغسول الوجه

أرسلت مها خالد 34 سنة، تسأل، استخدمت مقشرا وغسولا للوجه، بحبيبات كبيرة، وخشنة لمدة أسبوعين، وعلى الرغم من أنه للبشرة الحساسة إلا أننى أشعر بحكة والتهاب فى وجهى دون ظهور أى بقع حمراء أو علامات لذلك، فماذا أفعل ؟

أجابت الدكتورة ابتسام عمرو استشارى أمراض الجلدية والتناسلية بأنه يحب الحذر عند اختيار مقشر البشرة المناسب لبشرة الفتاة، وفى الحالة السائلة عليها بالتوقف تماما عن استخدام هذا النوع على وجهها، ومحاولة عدم غسل الوجه لمدة أسبوع بأى مقشرات كيميائية أو صابون أو شاور، والاكتفاء بالمياه الدافئة فقط.

وتابعت الدكتورة ابتسام عمرو نصائحها قائلة "لا تبالغى فى غسيل وجهك، طوال الأسبوعين مع التجفيف بهدوء وبرفق ودون كشط، مع وضع زيت لوز حلو أو زيت جنين القمح الطبيعى، أو زيت زيتون أو جلسرين طبيعى ليلا عند النوم، وبكميات محدودة، وعند حدوث أى نوع من التهيجات فى البشرة توقفى عن وضع أى منها، وإذا لم تتعاف البشرة وتتخلصى من هياجها بعد بضعة أيام يفضل عرضك على طبيب مختص".

ونصحت استشارى الجلدية من استخدام منتجات كيميائية على البشرة إلا بعد التأكد من اتساقها مع نوع البشرة، وتجربتها على اليد أولا قبل الاستعمال، لأنها قد تصيبك بالحكة والهرش الاحمرار والتقشف وجفاف البشرة وظهور الحبوب والشعور بسخونة تصدر منها، حتى وإن لم تظهر بقع حمراء اللون على البشرة، تظل خطورته قائمة، ولا تستخدمى الأنواع التى تحتوى على حبيبات كبيرة وهى منتشرة فى الأسواق بكثرة، فقد تخدش الجلد حتى تصيبه بالالتهابات المختلفة.