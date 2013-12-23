5 نصائح غير تقليدية لمريض الجيوب الأنفية

يعانى أغلب المرضى بالتهاب الجيوب الأنفية المتكرر، خاصة في الجو الذي يحمل معه الإزعاج لهذا المريض، كالهواء البارد والأتربة والرياح المحملة بالأتربة، والروائح القوية النفاذة، وعلى المريض الحرص أكثر حتى لا يصاب بالتهابات بانسداد في الأنف مزعج.

ولهذا يقدم الدكتور قسام الرفاعى أستاذ الصدر والجهاز التنفسي مجموعة من النصائح البسيطة وغير المألوفة لمحاولة التخلص من التهابات الجيوب الأنفية، وخاصة انسداد الأنف المزعج بسببها.

1 ابتعد عن استخدام الصابون أو منظف الوجه ذى الرائحة العطرية القوية، عند غسل الوجه، بل قم بغسلها بغسول وجه منعدم الرائحة، أو بالمياه الدافئة فقط حتى لا تعمل الروائح على تهييج الأنف والجيوب الأنفية.

2 استنشق بعضا من المياه الدافئة في أنفك أو مغلي الملح، "مياه مغلية مضاف إليها بعض الملح"، أو مغلي زهرة البابونج النقية، بتكثيف بخارها واستنشاقه، أو عن طريق استنشاق بعضا منه داخل الأنف، ولكن احذر الإسراف في الاستنشاق ولا تسرف في كمية البابونج أو المياه، ثم قم بتجفيف أنفك داخليا وخارجيا برفق، فيعمل هذا الأمر على تفتيح الأنف والتخلص من الانسداد بعض الوقت بطريقة طبيعية.

3 اغسل وجهك بين الحين والآخر بمياه دافئة تماما حتى تشعر بها جبهتك وأنفك جيدا، وبعدها قم بتجفيف الوجه بسرعة وهو دافئ، فحافظ على الوجه دافئا، يمكنك التنفس بشكل أفضل.

4 قم بتدفئة قطعة سميكة من القماش ووضعها مباشرة قبل انصراف حرارتها على الوجه، وكرر هذه العملية أكثر من مرة ، ستحصل بعدها على فرصة للتنفس بشكل أكثر راحة.

5 لا تبذل مجهودا كبيرا يتطلب التنفس بشكل مستمر كصعود السلالم العالية كثيرا، ولا تتمخط بشكل عنيف فتتضرر جيوب الأنفية، وحاول استنشاق الهواء النقي الخالي من العوادم والأتربة ورائحة الدخان، وغيرها، فهو يعمل على تفتيح الأنف على عكس المعتقد.