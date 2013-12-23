7 خطوات عمليّة لتنظيف الثلاجة

تلاحظين، عند تنظيف الثلاجة، تجمّع قوالب الثلج فيها، ما يؤثّر سلباً في الأطعمة الموجودة في داخلها.

"سيدتي نت" يقدّم لك بعض الخطوات الكفيلة بإذابة الثلج المتراكم في داخل المجمدة:

ـ من الضروري وضعها في مكان بعيد عن الحرارة الشديدة، على أرضيّة ثابتة، تلافياً لئلا تتعرّض للاهتزاز في أثناء تشغيلها.

ـ أوقفي تشغيلها، لمدّة تتراوح ما بين 15 و30 دقيقة، ليذوب الثلج في داخلها.

ـ يحتوي الملح على موادّ طبيعيّة تساهم في إذابة الثلج، بواسطة التفاعل بين جزيئاته وتلك الخاصّة بالماء.ولذا، عليك أن تضعي كميّة من الملح، ثم الانتظار قليلاً ليكتمل التفاعل بين المادتين.

ـ احذري استعمال الماء الساخن لإذابة الثلج.

ـ لا تستخدمي آلة حادة لنزع الثلج حتى لا تتجرّح جدران المجمدة، ما قد يؤدي إلى تلف جهاز التشغيل بأكمله.

ـ وجّهي مروحةً باتجاه داخلها من أجل تسريع عملية إذابة الثلج.

ـ عند تنظيفها، يجب أن تُفرّغ من الأطعمة.وبعد إتمام إزالة الثلج، ترفع الرفوف والأدراج وكلّ الأجزاء الممكن فكّها.

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