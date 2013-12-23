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"المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية": علاقة الإعلام والمجتمع سطحية

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"المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية": علاقة الإعلام والمجتمع سطحية "المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية": علاقة الإعلام والمجتمع سطحية

قالت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن المجتمع المدنى لكى يكون قوياً ومعبراً وفعلاً فى المجتمع فهو بحاجة إلى صحافة مستقلة تدعمه وتنشر أفكاره بين الجماهير، موضحة أن الصحفيين بحاجة إلى منظمات مجتمع مدنى أيضاً والتى تعمل بين الجماهير لتمدهم بالأخبار والأفكار والحلول لمشكلات المجتمع، وأيضاً للدفاع عن الصحفيين أنفسهم فى مواجهة تسلط السلطة.

وأشارت الجمعية فى كلمتها التى ألقتها نشوى نشأت ممثلة عن الجمعية، خلال الندوة التى عقدتها تحت عنوان "نحو مستقبل لشراكة فعالة بين المجتمع المدنى والإعلام، بأحد فنادق القاهرة صباح اليوم الاثنين، إلى أن علاقة المجتمع المدنى بالصحافة علاقة تكاملية تؤثر وتتأثر، فالإعلام الفعال يعزز الديمقراطية.

وأوضحت الجمعية، أن الواقع المصرى علاقة الإعلام بالمجتمع المدنى سطحية وغير قائمة على رؤية بعيدة المدى، وتمثل انعكاساً لواقع الطرفين، حيث يعانى المجتمع المدنى من قيود عديدة تحول دون قيامه بدوره الفعلى جراء استلابه استقلاليته بنصوص قانونية والتضييق عليه من قبل السلطة بالإضافة إلى العوائق التى تحول دون قيام وسائل الإعلام بدورها نتيجة للقيود المفروضة على حرية التعبير والحصول على المعلومات.

وأكدت الجمعية، إنه لا يمكن بناء شراكة فعالة بين المجتمع المدنى والإعلام فى بصفة خاصة والعالم العربى بصفه عامة دون توافر إرادة سياسية حقيقية لإصلاح البنية التشريعية والقانونية المنظمة لعمل كل منهما لضمان أدائهما الديمقراطى السليم، وأيضاً لتنشيط وتفعيل دورهما فى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية بين صفوف المجتمع.

وأضافت أن المجتمع المدنى يواجه تحديات صعبة تعوقه من القيام بدوره فى تحقيق مثلث التنمية ولكى ينهض المجتمع المدنى لابد من أن يعمل الإعلام على نشر ثقافة العمل التطوعى والتعريف بالدور الفعال للجمعيات غير الحكومية فى التنمية، حيث إن الإعلام وسيلة فى التمكين والتغيير الإيجابى ولا يمكن للجمعيات الأهلية وحدها تحقيقه.

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