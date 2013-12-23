رسميا.. "الزراعة" تقرر حظر ذبح العجول البتلو الأقل من 250 كجم

ردت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على الضغوط التى مارسها تجار اللحوم بمختلف المحافظات، لتأجيل قرار الحكومة بحظر ذبح العجول البتلو الأقل من 250 كجم، بإصدار قرار فورى وقانونى، لتنظيم ذبح الحيوانات فى مصر، لتنمية الثروة الحيوانية والحد من ذبح العجول الصغيرة لجنى أرباح خيالية من هذه المخالفات التى تهدد الإنتاج المصرى من اللحوم، ويرفع من فاتورة استيراد اللحوم لأكثر من 3 مليارات جنيه سنويا، مقابل إستيراد 350 ألف طن لحوم حمراء من الخارج.

يأتى ذلك بينما أصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا يحمل رقم 1930 لسنة 2013 لعدم ذبح عجول الجاموس الأقل من 250 كجم، والتى لا تبلغ من العمر عامين، حيث تترواح أعداد البتلو التى يتم ذبحها سنوياً من 300 إلى 500 ألف رأس، وهى الكمية التى من الممكن أن تمثل تنمية رأسية لزيادة كمية اللحوم المنتجة من ذات العجل، مما سيساهم فى توافر اللحوم فى السوق المصرى.

وقال الدكتور لطفى شاور مدير عام التفتيش على اللحوم والمجاز بالسويس، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إنه تسلم اليوم الاثنين، قرار وزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد، بأنه لا يجوز ذبح عجول الجاموس الذكور قبل بلوغه 2 سنة ما لم يصل وزنها إلى 250 كيلو، ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة.

ورحب شاور بقرار وزير الزراعة بعدم ذبح العجول البتلو حتى وزن 250 كيلو جراما، "قائلا": ولكن لابد من توفير الأعلاف إلى 400 ألف رأس عجل بتلو يذبح سنويا لتنمية الثروة الحيوانية، مؤكدا أن القرار من شأنه أيضا منع ذبح صغار إناث البتلو الصغيرة، لأنها فى ذلك السن والوزن تكون صالحة للتكاثر والتربية، فضلاً عن أن القرار سيؤدى إلى إنتاج جلود ذات جودة عالية وكمية كبيرة ذات قيمة اقتصادية.