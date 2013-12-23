منح مركز شباب حلوان الجديدة 320 ألف جنيه للقيام بأعمال التطوير

أشاد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، بمركز شباب حلوان الجديدة، قائلا:" تم بناؤه أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر"، موجها التحية لروحه ، وقرر منح المركز 320 ألف جنيه للقيام بأعمال التطوير به.

وأشار عبد العزيز إلى أن مساحة المركز تبلغ 16 فدانا، ويقع وسط مدينة حلوان ويضم مجموعة من الملاعب والملاعب الخماسية وأمان للمكتبات وحمام سباحة، مضيفا أنه سيتم تنجيل ملعب كرة القدم بالنجيل الطبيعى كما ستتحمل الوزارة تجهيز حمام السباحة لاستخدامه فترة الشتاء.

وذكر أن هذا المكان عظيم سيتم الاهتمام به قليلا ليتحول الى مكان فائق الاحترام وأنه سيتم رفع الأعداد المستفيدة من المركز.