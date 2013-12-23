أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

منح مركز شباب حلوان الجديدة 320 ألف جنيه للقيام بأعمال التطوير

Google+ Print
منح مركز شباب حلوان الجديدة 320 ألف جنيه للقيام بأعمال التطوير منح مركز شباب حلوان الجديدة 320 ألف جنيه للقيام بأعمال التطوير

أشاد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، بمركز شباب حلوان الجديدة، قائلا:" تم بناؤه أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر"، موجها التحية لروحه ، وقرر منح المركز 320 ألف جنيه للقيام بأعمال التطوير به.

وأشار عبد العزيز إلى أن مساحة المركز تبلغ 16 فدانا، ويقع وسط مدينة حلوان ويضم مجموعة من الملاعب والملاعب الخماسية وأمان للمكتبات وحمام سباحة، مضيفا أنه سيتم تنجيل ملعب كرة القدم بالنجيل الطبيعى كما ستتحمل الوزارة تجهيز حمام السباحة لاستخدامه فترة الشتاء.

وذكر أن هذا المكان عظيم سيتم الاهتمام به قليلا ليتحول الى مكان فائق الاحترام وأنه سيتم رفع الأعداد المستفيدة من المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365