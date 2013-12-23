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"وصفي" يضع إكليل الزهور على نصب "الجندي المجهول" احتفالا بعيد النصر ببورسعيد

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"وصفي" يضع إكليل الزهور على نصب "الجندي المجهول" احتفالا بعيد النصر ببورسعيد "وصفي" يضع إكليل الزهور على نصب "الجندي المجهول" احتفالا بعيد النصر ببورسعيد

كتب : هبة صبيح منذ 46 دقيقة

وضع اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، اليوم، إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان الشهداء "المسلة"، نيابة عن الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع.

رافقه في الزيارة، اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، واللواء محمد الشرقاوي مدير الأمن، وقيادات الجيش الثاني الميداني والبحرية. يأتي ذلك ضمن احتفالات بورسعيد بالعيد القومي وأعياد النصر 23 ديسمبر.

أعرب وصفي، عن سعادته بوجوده بين أهالى بورسعيد لمشاركتهم الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وعيد " النصر"، مؤكدًا أن بورسعيد، هى الحصن الآمن والبوابة الشمالية الشرقية لمصر.

ورفع الأهالي، صور السيسي وعلم مصر، مطالبين وزير الدفاع الترشح في الانتخابات الرئاسية، باعتباره أمل الشعب فى الخلاص من الإرهاب وتنمية وتطوير الدولة، على حد قولهم.

ويستضيف الناشط السياسي جمعة محمد عمر، رموز المقاومة الشعبية والقوات المسلحة في سرادق يقام مساء اليوم؛ لاستعادة ذكريات المقاومة في 1956.

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