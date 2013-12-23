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"الجيزة" تعدل مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية استجابة لأولياء الأمور

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"الجيزة" تعدل مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية استجابة لأولياء الأمور "الجيزة" تعدل مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية استجابة لأولياء الأمور

كتب : محمد الأبنودي منذ 45 دقيقة

قرر الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، تقديم امتحانات النقل لصفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثاني وحتى الخامس الابتدائي، والثالث والرابع للصم وضعاف السمع، والفصل الواحد والرابع والخامس مكفوفين، والفصل الواحد والسادس والسابع للصم وضعاف السمع لتبدأ من يوم 30 ديسمبر، وتنتهي في 2 يناير2014.

قرار المحافظ، جاء استجابة لمطالب ورغبات أولياء الأمور بتبكير الامتحانات ولمصلحة أبنائهم التلاميذ.

كانت محافظة الجيزة، حددت يومي 12و18 يناير المقبل لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة للصف الثاني والثالث الابتدائي، و20 وحتى 23 يناير لامتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي.

وأكد المحافظ أن باقي مواعيد الامتحانات لكافة المراحل التعليمية باقية كما هي وتقام في مواعيدها المحددة، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة الإجازات التى تتخللها فترة الامتحانات مثل أعياد الأخوة الأقباط والمولد النبوي الشريف والاستفتاء على الدستور.

وتقام امتحانات الشهادة الابتدائية عام ومكفوفين والثامن صم وضعاف سمع أيام 4 ، 5 ، 9 ، 11 ينايـر .

أما بالنسبة لإمتحانات الشهادة الإعدادية عام ورياضي ومكفوفين وصم وضعاف سمع فتقام أيام 12، 18، 20 ، 21 ، 22 ، 23 يناير.

أما شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للمهني فتقام أيام 2، 4، 5، 9، 11، 12 يناير. كما تقام امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي عام وصم ومكفوفين أيام 2، 4، 5، 9، 11 يناير أما بالنسبة لنفس الصفوف بالقسم المهني فتقام أيام 12، 18، 20، 21، 22، 23 يناير.

والصف الأول والثاني الثانوي عام وفني أيام31 /12، 2، 4، 5، 9، 11، 12، 18، 20، 21، 22، 23 يناير.

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