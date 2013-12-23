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بالفيديو| عبدالرحيم علي يكشف اعترافات "ماهر" لـ"عادل" بتمويل الاتحاد الأوربي لـ"6 أبريل"

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بالفيديو| عبدالرحيم علي يكشف اعترافات "ماهر" لـ"عادل" بتمويل الاتحاد الأوربي لـ"6 أبريل" بالفيديو| عبدالرحيم علي يكشف اعترافات "ماهر" لـ"عادل" بتمويل الاتحاد الأوربي لـ"6 أبريل"

كتب : محمد عاشور الإثنين 23-12-2013 11:20

عرض الإعلامي عبدالرحيم علي، مقدم برنامج "الصندوق الأسود"، لنص مكاملة هاتفية بين أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة يتحدثان فيها عن ضرورة التنسيق بينهما في أية اجتماعات مع ممثلي السفارات الأجنبية ومنها سفارة صربيا والدنمارك.

وطلب محمد عادل من ماهر بتقديم أصدقائهم من الحركة للسفارات الأجنبية على أنهم من المستقلين أو المدونين؛ لأن السفارات طلبت منهم تقديم شخصيات بعيدة عن ائتلاف الحركة.

وأوضحت المكالمة أن "6 أبريل" تتعاون مع تنظيم الإخوان المسلمين للتنسيق مع السفارات الأجنبية، ويسعون للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي.

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