"MBC مصر": وجود منى الشاذلي بالقناة كان إضافة كبيرة وسعداء للتعاون معها

كتب : سهيلة حامد الإثنين 23-12-2013 11:52

أعربت قناة mbc مصر عن تقديرها للإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج "جملة مفيدة" على القناة، بعد رحيلها، وذلك في بيان رسمي من القناة.

وذكرت القناة في البيان "بعد عام من العمل المثمر والاحترام المتبادل، رحلت الإعلامية منى الشاذلي عن "MBC مصر"، في إطار من المودة، وبعيدا عن أي خلاف. وفي هذا السياق، تعرب "MBC مصر" عن تقديرها للإعلامية المصرية، وتعتبر أن وجودها في أسرة القناة خلال عامٍ مضى شكّل إضافةً قيّمة منذ اليوم الأول لانطلاقة القناة. بدورها أكدت الزميلة الشاذلي أنها تكنّ كل التقدير لـ"مجموعة MBC" وأنها سعيدة لتعاونها معها، خلال العام المنصرم".

وفي ختام بيانها، تتمنى "MBC مصر" لـ منى الشاذلي دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها وخياراتها المستقبلية، وتعتز بانتمائها إلى عائلة MBC.