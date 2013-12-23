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مجلس الأمة الكويتي: الحكومة لن تحضر جلسة البرلمان الثلاثاء بسبب استقالتها

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مجلس الأمة الكويتي: الحكومة لن تحضر جلسة البرلمان الثلاثاء بسبب استقالتها مجلس الأمة الكويتي: الحكومة لن تحضر جلسة البرلمان الثلاثاء بسبب استقالتها

قال رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق علي الغانم، الإثنين، إن لن تحضر جلسة المجلس المقررة، الثلاثاء، بسبب تقديم استقالتها.

وأضاف«الغانم» أنه يتمنى أن «يوفق» رئيس الوزراء، في إعلان التشكيل الحكومي الجديد، في أسرع وقت ممكن، حتى يكون لديه فريق حكومي «قادر على مجاراة طموحات المجلس».

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت، الإثنين، بصحة دستورية انتخابات البرلمان الأخيرة التي تمت في يوليو الماضي، في حين أبطلت المحكمة عضوية عضوين في البرلمان، هما معصومة المبارك وأسامة الطاحوس، وقضت بفوز عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل بدلًا منهما.

وقالت صحف كويتية، الإثنين، إن وزراء الحكومة وضعوا استقالاتهم، مساء الأحد، تحت تصرف رئيس الوزراء، قبل ساعات من حكم المحكمة الدستورية، بشأن صحة انتخابات البرلمان، التي تمت في يوليو الماضي.

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