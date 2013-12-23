راموس: لا اصغى للانتقادات

(إفي) - قال سرجيو راموس القائد الثاني لفريق ريال مدريد الإسباني انه يؤدي بشكل جيد في الوقت الراهن، موضحا انه لا يصغى للانتقادات وانه سيظل في النادي لاعوام عديدة.

وذكر راموس في تصريحات صحفية عقب فوز فريقه اليوم على فالنسيا بنتيجة 3-2 "كما اقول دائما، اننا مسئولون جميعا عن النتيجة، اننا نكسب جميعا او نخسر جميعا".

وأفاد "انني لا اصغى للانتقادات. انها لن تنال مني. ابذل تضحيات يوميا لتحسين ادائي، ليس هناك شك في انني سأظل في الريال لاعوام عديدة".

وأضاف "المباراة على ملعب ميساتا كانت صعبة، سيطرنا على اللقاء في الشوط الاول واتيحت لنا فرصا اكثر في الشوط الثاني".

بهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 41 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن برشلونة وأتلتيكو مدريد صاحبي المركزين الأول والثاني فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة في المركز الـ11.