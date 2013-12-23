دي ماريا: أريد الرحيل عن ريال مدريد؟ هذا كذب

(إفي) - أكد المهاجم الارجنتيني انخل دي ماريا لاعب ريال مدريد الإسباني اليوم انه يعمل على تحسين اداءه، موضحا انه يحظى بثقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وذكر دي ماريا في تصريحات صحفية عقب فوز فريقه على فالنسيا 3-2 على ملعب ميساتا ان كل الاقاويل حول رغبته في عدم البقاء في ريال مدريد "كاذبة".

وقال "انني سعيد في ريال مدريد لانه فريق يعتني بي".

بهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 41 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن برشلونة وأتلتيكو مدريد صاحبي المركزين الأول والثاني فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة في المركز الـ11.