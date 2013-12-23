ألونسو يتعرض لثقب في طبلة الأذن أمام فالنسيا

(إفي) - أكد الطاقم الطبي لريال مدريد إن لاعب وسط الفريق شابي ألونسو تعرض لثقب في طبلة الأذن اليسرى بعد مباراة فالنسيا في الدوري يوم الأحد.

ودخل ألونسو في التحام قوي في الدقيقة 58 مع الفرنسي جيريمي ماتيو مدافع فالنسيا قبل أن يتلقى ضربة في هذه المنطقة خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي 3-2.

وتم نقل اللاعب الدولي عقب انتهاء اللقاء إلى مستشفى بمدينة فالنسيا ولم يتمكن من العودة على متن نفس الطائرة التي أقلت زملاءه عائدين إلى مدريد، الأمر الذي اضطره إلى استقلال سيارة خاصة فجر اليوم.

وأوضح الطاقم الطبي للريال أن تشابي ألونسو "لا يزال يتعافى"، خاصة مع حصول اللاعبين على راحة سلبية بمناسبة أعياد الميلاد، وحتى 29 من الشهر الجاري.

ويخوض ريال مدريد مباراة ودية أمام باريس سان جيرمان في الثاني من يناير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يعود إلى منافسات الدوري بمواجهة سلتا فيجو في السادس من نفس الشهر على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويمتلك ريال مدريد في جعبته بالليجا 41 نقطة يحل بها في المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن برشلونة وأتلتيكو مدريد صاحبي المركزين الأول والثاني.