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محكمة باكستانية ترفض رفع حظر السفر عن «مشرف» عشية محاكمته

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محكمة باكستانية ترفض رفع حظر السفر عن «مشرف» عشية محاكمته محكمة باكستانية ترفض رفع حظر السفر عن «مشرف» عشية محاكمته

قالت محكمة باكستانية، الإثنين، إنها لا تستطيع رفع حظر السفر عن الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك عشية بدء محاكمته بتهمة الخيانة.

وكان محامي «مشرف» قدم استئنافا لدى محكمة السند العليا الشهر الماضي لشطب اسم الجنرال المتقاعد من «لائحة مراقبة المغادرة» ليتمكن من السفر من أجل زيارة والدته المريضة في دبي.

ويواجه الرئيس السابق البالغ 70 عاما، عددا من القضايا الجنائية منذ عودته من منفاه الطوعي في مارس الماضي، لكن شائعات تحدثت عن اعداد صفقة تتيح له مغادرة البلاد لتجنيب الجيش القوي إحراجا بمحاكمة قائده السابق أمام محكمة مدنية.

وقال محامي «مشرف»، أيه كيو هاليبوتا، إن محكمة السند في كراتشي رأت أنه بما أن هي التي فرضت حظر السفر، فان قرار رفعه أو عدم رفعه يعود لها.

وأضاف المحامي أن «هيئة تضم عضوين في محكمة السند العليا حكمت بأنها لم تضع اسم مشرف على لائحة مراقبة المغادرة».

ويواجه «مشرف» قضايا جنائية تعود إلى فترة حكمه بين الأعوام 1999-2008 منذ عودته إلى باكستان، بينها اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

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