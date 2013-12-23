اضراب 5 عاملين عن الطعام احتجاجًا على تحرير محاضر تبديد إسطوانات بوتاجاز بالمنيا

أضرب اليوم 5 عاملين بمشروع توزيع البوتاجاز بالوحدة المحلية لمركز مطاى شمال المنيا عن الطعام وذلك إحتجاجا على قيام إدارة مطاى بتحرير محضر تبديد إسطوانات بوتاجاز وبيعها بالسوق السوداء.

كان قد أضرب عن الطعام بمستشفى مطاى العام كل من محمد رجب إبراهيم -35 سنة- ومحمد عيد أبو الليل -37 سنة- وأشرف على محمود -45 سنة- ومحمود داخلى عبد الله -35 سنة- عاملين بمشروع توزيع البوتاجاز وعبد المنعم منصطفى النحاس سائق وذلك إحتجاجا على قيام إدارة تموين مطاى برئاسة عبد المعطى عبد الله وسيد بشرى عسران رئيس الرقابة التموينية بتحرير محضر تبديد بعدد 20 إسطوانة بوتاجاز وبيعها بالسوق السوداء.

كشفت تحريات مباحث شرطة التموين أن العاملين المضربين عن الطعام قد استلموا 600 إسطوانة من مصنع توزيع وتعبئة شوشة لتوزيعها بالمركز تحت إشراف إدارة التموين حيث أكتشف مفتشى التموين بأن حمولة السيارة رقم 33575 نقل المنيا 580 إسطوانة برغم إستلامها من مصنع التعبئة بكمية 600 إسطوانة ، وعلى الفور قامت الإدارة بتحرير محضر تبديد يحمل رقم 9868 لعدد 20 إسطوانة الأمر الذى أدى إلى قيام العاملين الخمسة بالمشروع بتنفيذ إضراب عن الطعام لإجبار إدارة تموين المركز على التنازل على المحضر المحرر ضدهم ورفض توزيع باقى الكمية.

تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة مطاى وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .