أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء احتفالية "يوم المعاق" بحضور وزيرة الصحة

Google+ Print
بدء احتفالية "يوم المعاق" بحضور وزيرة الصحة بدء احتفالية "يوم المعاق" بحضور وزيرة الصحة

بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفال بيوم المعاق، المنعقد صباح اليوم الاثنين، بمقر المعهد القومى للجهاز الحركى والعصبى، بحضور الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، والدكتور أشرف إسماعيل، أمين عام هيئة المستشفيات، والمعاهد التعليمية، والدكتور مصطفى الشربينى، مدير عام المعهد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365