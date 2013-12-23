بدء احتفالية "يوم المعاق" بحضور وزيرة الصحة

بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفال بيوم المعاق، المنعقد صباح اليوم الاثنين، بمقر المعهد القومى للجهاز الحركى والعصبى، بحضور الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، والدكتور أشرف إسماعيل، أمين عام هيئة المستشفيات، والمعاهد التعليمية، والدكتور مصطفى الشربينى، مدير عام المعهد.

>