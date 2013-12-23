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مقتل 13 جنديا ليبيا في تفجير انتحاري خارج بنغازي

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مقتل 13 جنديا ليبيا في تفجير انتحاري خارج بنغازي مقتل 13 جنديا ليبيا في تفجير انتحاري خارج بنغازي

كتب : رويترز منذ 42 دقيقة

فجر مهاجم انتحاري شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش تابعة للجيش خارج مدينة بنغازي اليوم، ما أدى إلى مقتل 13 جنديا في أول هجوم من نوعه في ليبيا، مما يزيد الاضطراب في البلاد، وتشيع تفجير السيارات واغتيال ضباط الشرطة والجيش في بنغازي، حيث تقع اشتباكات متكررة بين الجيش ومقاتلي جماعة أنصار الشريعة المتشددة.

لكن التفجير الانتحاري يمثل تحولا في الأساليب يتسق مع النهج المعتاد في صراعات أخرى، يخوضها إسلاميون في الشرق الأوسط، ولم تشهد ليبيا تفجيرات انتحارية خلال الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي أو بعدها.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن المهاجم فجر نفسه عند نقطة تفتيش على الطريق قرب قاعدة عسكرية صغيرة في برسس، مما أدى إلى مقتل 13 جنديا وإصابة ثلاثة.

وقال أيمن العبدلي وهو ضابط جيش في بنغازي "اقتربت شاحنة من طراز تويوتا من نقطة التفتيش وتوقفت هناك كان يقودها شاب وحين توجه الجنود لمعاينتها انفجرت"، وقالت وكالة الأنباء الليبية إن أرجأت الاحتفالات بيوم الاستقلال الموافق 24 ديسمبر، وأعلنت الحداد ثلاثة أيام على ضحايا ما وصفته "بالعمل الإرهابي الجبان".

وأضافت الوكالة أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة وأن اثنين آخرين مازالا مفقودين، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسلحي أنصار الشريعة اشتبكوا الشهر الماضي مع الجنود الذين طردوا الإسلاميين من بنغازي مما يزيد القلق من اتساع نطاق الفوضى في البلاد، وقالت مصادر طبية وأمنية إن كل القتلى جنود.

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