"الأسير الفلسطيني": أسيران شقيقان يعانيان أوضاعا صحية مزرية في سجن إسرائيلي

كتب : (أ.ش.أ) منذ 1 دقيقة

أصدر"نادي الأسير الفلسطيني" بيانا صحفيا، اليوم، شرح خلاله الحالة الصحية المزرية، التي يعاني منها أسيران شقيقان داخل سجن "ريمون" الإسرائيلي هما ثائر وشاهر حلاحلة.

وأوضح النادي الفلسطيني أن الشقيقين يعانيان من أوضاع صحية صعبة، وأنه خلال زيارة قام بها محامي نادي الأسير إلى سجن "ريمون"، أبلغه الأسير شاهر أنه ومنذ 7 أشهر يعاني من وجود حصوة في الكلى ومشاكل صعبة في الأسنان، لافتا إلى أنه في الـ20 من الشهر الماضي، خرج لطبيب الأسنان في سجن "ريمون"، الذي قام بدوره بإعطائه حقنة مخدر أدت إلى فقدانه للوعي، وبعد عدة أيام بدأ الأسير يشعر بفقدانه لصوته، وتم الكشف أن حقنة التخدير هي التي سببت له فقدانه لصوته.

أما شقيقه "ثائر"، فهو يواجه تدهورا مستمرا في وضعه الصحي، وقال إن الأوجاع وانتفاخ البطن نتيجة إصابته بالتهاب فيروس الكبد الوبائي، إضافة إلى معاناته من وجود كيس من الشعر بدأ ينزل منه الدم وأوجاع في ظهره، علما بأن إصابته بالمرض ظهرت منذ أن تم اعتقاله في أبريل الماضي، موضحا أنه وفي تاريخ الأول من ديسمبر الجاري تم إعلامه بنقله إلى المستشفى ليفاجأ بنقله إلى سجن "ريمون".

ووجه الأسير "حلاحلة" رسالة قال فيها: "أوجه صرخة إلى كل حر وشريف ومعني بالأمر أن يساعدني ليس في إطلاق سراحي، إنما في معرفة الأوجاع والآلام التي أعاني منها والتي في الأصل شعرت بها وزرعت بي في داخل السجن، ومساعدتي في توفير قرص دواء لا أكثر ولا أقل، فأنا أتألم بصمت ولم أجد تجاوبا من إدارة السجن في الإسراع في تقديم العلاج لي رغم مطالباتي ومطالبات ممثلي الأسرى للإدارة لمعالجتي وتقديم ما يلزم من العلاج".