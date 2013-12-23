تخريج الدفعة الأولى من معهد التمريض بالجونة

بحضور الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي و سامية محرز سكرتير عام محافظة البحر الأحمر أقيم حفل تخريج الدفعة الأولى من المعهد الفني للتمريض بالجونة تحت رعاية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية .

وقد حضر الحفل الدكتور حازم حسن رئيس المعهد ورئيس مؤسسة ساويرس للتنمية والدكتورة حسنات نجيب مديرة المعهد .

وفى كلمة لوزير التعليم العالي أثناء الحفل شكر الجميع وتحدث عن كيفية تطوير المستشفيات الجامعية وعن أهمية التمريض وان المستشفيات تعانى من قلة عدد الممرضين وإن نظرة المجتمع للممرض غير لائقة يجب تغيرها .

وأضافت الدكتورة حسنات نجيب مديرة المعهد أن المعهد يسعى لتخريج ممرضين وممرضات على مستوى عالي من التعليم للمشاركة في بناء مصر الحديثة التي نريدها وأن المعهد يعمل على تقديم منح للخريجين لتكميل تعليمهم في مستويات أعلى .