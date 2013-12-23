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النقل : البدء في إنشاء مسار علوي لسكة حديد أبوقير

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النقل : البدء في إنشاء مسار علوي لسكة حديد أبوقير النقل : البدء في إنشاء مسار علوي لسكة حديد أبوقير

الدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل

أعلن الدكتورإبراهيم الدميري وزيرالنقل بدء تنفيذ مشروع إنشاء مسارعلوي لخط سكة حديد أبو قير نظراً لوجود كثافة حركة قطارات عالية جداً علي مسار هذا الخط الحيوي الذي يبلغ طوله 22 كيلومتر ويقع عليه العديد من المحطات والمزلقانات وينقل ما يقرب من 40 ألف راكب في اليوم.

مضيفاً أن رفع مسار الخط سيساهم في حل الاختناقات المرورية السطحية علي هذا الشريان الهام بمدينة الإسكندرية كما أن النظر في تشغيل الخط الحالي بنظام الجر الكهربي مستقبلاً يتطلب رفع الخط وفصله عن الحركة السطحية أسفله.

وأضاف وزير النقل بأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستقوم بتنفيذ المشروع ضمن المشروع القومي الذي تقوم بتنفيذه الهيئة حالياً لإنشاء كباري علوية عند المزلقانات التي توجد صعوبة في تطويرها وهناك ضرورة لفصل التقاطعات السطحية بين حركة القطارات وشبكة الطرق المتقاطعة عندها.

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