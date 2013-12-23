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اليوم.. مؤتمر جماهيرى لـ"المصرى الديمقراطى" عن الدستور بالمحلة

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اليوم.. مؤتمر جماهيرى لـ"المصرى الديمقراطى" عن الدستور بالمحلة اليوم.. مؤتمر جماهيرى لـ"المصرى الديمقراطى" عن الدستور بالمحلة

يعقد اليوم "الاثنين" بقرية بشبيش مركز المحلة، مؤتمرا جماهيريا للحزب المصرى الديمقراطى؛ للتعريف بالدستور وتوعية المواطنين بأهمية التصويت على الدستور، لما يضمه من مواد تضمن حقوق العامل والفلاح والمرأة، بحضور الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب، والدكتور أشرف حلمى أمين التنظيم المركزى، والدكتور ياسر قنصوه أمين التثقيف المركزى بالحزب، وطارق الصاوى أمين الحزب بالغربية، والمهندس علاء عجور، وكمال الشقرانى أمينى الحزب بالمحلة.

ووجه الحزب الدعوة للمواطنين لحضور المؤتمر بمركز شباب قرية بشبيش مركز المحلة الكبرى.

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مصر 365